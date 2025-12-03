Повноваження НАБУ у справах топкорупції хочуть посилити: оприлюднено законопроєкт

Законопроєкт посилює роль НАБУ і САП у розслідуванні правопорушень, скоєних високопосадовцями.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону №14269 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо посилення боротьби з корупцією, вчиненою службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище».

Що пропонує законопроєкт

Досудові розслідування, які розпочали детективи НАБУ, не можна буде передавати іншим правоохоронним органам, якщо правопорушення за своєю підслідністю належить до НАБУ на момент повідомлення про підозру.

Також розшириться перелік посад, щодо яких застосовується підслідність у справах про корупційні кримінальні правопорушення. Зокрема йдеться про керівників та заступників керівників допоміжних органів і служб, утворених Президентом України.

Документ має на меті унеможливити маніпуляції з передачею гучних корупційних справ та забезпечити чіткість у визначенні відповідальності високопосадових фігурантів.

Документ пропонує чітко закріпити підслідність кримінальних проваджень за Національним антикорупційним бюро України з моменту повідомлення особі про підозру. Згідно із законопроєктом, кримінальні правопорушення, розпочаті детективами НАБУ чи прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не можуть бути передані іншим органам досудового розслідування, якщо на момент вручення підозри злочин належить до компетенції НАБУ.

Окремою зміною пропонується розширити перелік посад, справи яких має розслідувати НАБУ. До нього додають керівників і заступників органів та служб, створених Президентом України.

Такі посадовці вже визначені у законі «Про запобігання корупції» як ті, що займають відповідальне чи особливо відповідальне становище, алеодночас Кримінальний процесуальний кодекс України прямо не відносить кримінальні правопорушення, вчинені такими особами, до підслідності НАБУ. Це створює необґрунтовану прогалину у системі антикорупційної юрисдикції, яка суперечить логіці спеціалізації цього органу.

Як зазначено у пояснювальній записці, законодавча ініціатива покликана усунути прогалини, що дозволяли маніпулювати підслідністю через зміну посади підозрюваного. Відсутність чіткої норми нерідко створювала колізії між органами досудового розслідування та сприяла затягуванню слідства.

Законопроєктом пропонується внести такі зміни до Кримінального процесуального кодексу України та пов’язаних із ним нормативних актів.

Статтю 36 КПК України – доповнити частину п’яту новим абзацом, яким передбачити заборону доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, розпочатого детективом НАБУ або прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, іншим органам досудового розслідування, якщо на момент повідомлення особі про підозру відповідне правопорушення віднесене до підслідності НАБУ. Такий підхід юридично фіксує підслідність за НАБУ з моменту повідомлення про підозру та усуває ризики зміни органу досудового розслідування у зв’язку зі зміною посади особи.

До пункту 1 частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України – після згадки про Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його першого заступника та заступника доповнити перелік суб’єктів:

«керівником постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступником, керівником, заступником керівника консультативного, дорадчого або іншого допоміжного органу чи служби, створеного Президентом України».

Автор: Анастасія Гришкова

