Полномочия НАБУ в делах о топ-коррупции хотят усилить: опубликован законопроект

Законопроект усиливает роль НАБУ и САП в расследовании правонарушений, совершенных высокопоставленными чиновниками.

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона №14269 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усиления борьбы с коррупцией, совершенной должностными лицами, занимающими ответственное и особо ответственное положение».

Что предлагает законопроект

Досудебные расследования, начатые детективами НАБУ, нельзя будет передавать другим правоохранительным органам, если правонарушение по своей подследственности относится к компетенции НАБУ на момент уведомления о подозрении.

Также расширяется перечень должностей, в отношении которых применяется подследственность по делам о коррупционных преступлениях. Речь идет, в частности, о руководителях и заместителях руководителей вспомогательных органов и служб, созданных Президентом Украины.

Документ направлен на предотвращение манипуляций с передачей резонансных коррупционных дел и на обеспечение четкости в определении ответственности высокопоставленных фигурантов.

Законопроект предлагает закрепить подследственность уголовных производств за Национальным антикоррупционным бюро Украины с момента сообщения лицу о подозрении. Согласно документу, уголовные правонарушения, начатые детективами НАБУ или прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не могут быть переданы другим органам досудебного расследования, если на момент вручения подозрения преступление относится к компетенции НАБУ.

Отдельной нормой предлагается расширить перечень должностей, дела которых должен расследовать НАБУ. В него включают руководителей и заместителей органов и служб, созданных Президентом Украины.

Такие должностные лица уже определены законом «О предотвращении коррупции» как занимающие ответственное или особо ответственное положение, однако Уголовный процессуальный кодекс прямо не относит преступления, совершенные такими лицами, к подследственности НАБУ. Это создает необоснованный пробел в системе антикоррупционной юрисдикции, противоречащий логике специализации органа.

Как указано в пояснительной записке, законодательная инициатива направлена на устранение пробелов, позволявших манипулировать подследственностью путем изменения должности подозреваемого. Отсутствие четкой нормы нередко приводило к коллизиям между органами досудебного расследования и затягиванию следствия.

Законопроектом предлагается внести следующие изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и связанные с ним нормативные акты:

В статью 36 УПК Украины — дополнить часть пятую новым абзацем, которым установить запрет поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, начатого детективом НАБУ или прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, другим органам досудебного расследования, если на момент уведомления лица о подозрении соответствующее правонарушение относится к подследственности НАБУ. Такой подход юридически фиксирует подследственность за НАБУ с момента уведомления о подозрении и устраняет риски смены органа расследования в связи со сменой должности лица.

В пункт 1 части пятой статьи 216 УПК Украины — после упоминания Секретаря СНБО Украины, его первого заместителя и заместителя, дополнить перечень субъектов:

«руководителем постоянно действующего вспомогательного органа, созданного Президентом Украины, его заместителем, руководителем, заместителем руководителя консультативного, совещательного или иного вспомогательного органа либо службы, созданной Президентом Украины».

Автор: Анастасия Гришкова

