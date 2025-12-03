  1. Законодавство
Раді рекомендують прийняти в цілому законопроект про нові правила для «зеленої» енергетики

14:36, 3 грудня 2025
Законопроект передбачає зменшення залежності від викопного палива та розвиток власного виробництва чистої енергії — сонячної, вітрової, гідроенергії та інших альтернативних джерел.
Раді рекомендують прийняти в цілому законопроект про нові правила для «зеленої» енергетики
Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП рекомендує парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроект № 13219 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Документ встановлює правила «зелених» аукціонів для підтримки компаній, які будуватимуть та під’єднуватимуть об’єкти відновлюваної енергетики. Окрема увага приділяється якості природного газу та спрощенню правил встановлення електрозарядних станцій для електромобілів.

Нагадаємо, у серпні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №13219 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії».

