Раде рекомендуют принять в целом законопроект о новых правилах для «зеленой» энергетики

Законопроект предусматривает уменьшение зависимости от ископаемого топлива и развитие собственного производства чистой энергии — солнечной, ветровой, гидроэнергии и других альтернативных источников.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендует парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 13219 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.

Документ устанавливает правила «зеленых» аукционов для поддержки компаний, которые будут строить и подключать объекты возобновляемой энергетики. Отдельное внимание уделяется качеству природного газа и упрощению правил установки электрозарядных станций для электромобилей.

Напомним, в августе Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13219 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии».

