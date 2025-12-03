Комітет Ради підтримав Бюджет 2026 до другого читання: як далі буде відбуватися розгляд

Роксолана Підласа оголосила ключові пропозиції до проєкту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила про основні зміни, які Комітет пропонуватиме врахувати під час розгляду державного бюджету на 2026 рік у другому читанні. Сьогодні відбулося засідання комітету та має бути голосування в парламентській залі.

Ключові пропозиції:

додати місцевим бюджетам 4% від ПДФО (до 64%) і встановити цільове спрямування цих додаткових коштів на проведення розрахунків за енергоносії та на погашення заборгованості з різниці в тарифах на енергоносії (у разі наявності),

відповідно субвенцію на різницю в тарифах, яка передбачалась у сумі 15,2 млрд грн - виключити (для того, щоб збалансувати зменшення доходів держбюджету),

+1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки Міністерством оборони (зняти з програми «військового резерву»),

+244 млн грн додати Бюро економічної безпеки (зняти з резевного фонду).

Зарплати вчителів і підтримка педагогів

Залишається підвищення заробітної плати вчителів: з 1 січня - на 30% та 1 вересня - ще на 20% без будь-яких змін в підходах до оплати праці вчителів. Водночас, пропонується додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року.

За словами народного депутат Ярослава Железняка, процедура розгляду Бюджету буде наступна:

Орієнтовний регламент розгляду (до 75 хвилин):

Доповідь Міністра фінансів Марченка С.М . – до 10 хвилин.

. – до 10 хвилин. Запитання до Міністра та відповіді – до 15 хвилин.

Доповідь Голови бюджетного комітету Підласої Р.А. – до 3 хвилин.

– до 3 хвилин. Запитання до Голови комітету та відповіді – до 4 хвилин.

Обговорення за ст. 30 Регламенту та ухвалення рішення – до 43 хвилин.

Далі потрібно два голосування по 226+ і тоді буде вважатися що Бюджет прийнято в цілому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.