Комитет Рады поддержал Бюджет-2026 ко второму чтению: как дальше будет проходить рассмотрение

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила об основных изменениях, которые Комитет будет предлагать учесть при рассмотрении государственного бюджета на 2026 год во втором чтении. Сегодня состоялось заседание комитета, после чего ожидается голосование в парламентском зале.

Ключевые предложения:

добавить местным бюджетам 4% от НДФЛ (до 64%) и установить целевое направление этих дополнительных средств на расчеты за энергоносители и погашение задолженности по разнице в тарифах на энергоносители (при наличии);

• соответственно исключить субвенцию на разницу в тарифах, которая предусматривалась в сумме 15,2 млрд грн (чтобы сбалансировать уменьшение доходов госбюджета);

• +1 млрд грн на закупку оружия и военной техники Министерством обороны (снять с программы «военного резерва»);

• +244 млн грн добавить Бюро экономической безопасности (снять из резервного фонда).

Зарплаты учителей и поддержка педагогов

Сохраняется повышение заработной платы учителей: с 1 января — на 30% и с 1 сентября — еще на 20% без каких-либо изменений в подходах к оплате труда педагогов. Одновременно предлагается добавить 4,8 млрд грн на программу престижности труда педагогических работников, чтобы иметь возможность рассматривать дальнейшее увеличение зарплат учителей в течение года.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, процедура рассмотрения Бюджета будет следующей:

Ориентировочный регламент рассмотрения (до 75 минут):

Доклад Министра финансов Марченко С.М. — до 10 минут.

• Вопросы к Министру и ответы — до 15 минут.

• Доклад Главы бюджетного комитета Пидласой Р.А. — до 3 минут.

• Вопросы к Главе комитета и ответы — до 4 минут.

• Обсуждение по ст. 30 Регламента и принятие решения — до 43 минут.

Далее потребуется два голосования по 226+, после чего бюджет будет считаться принятым в целом.

