  1. Законодательство
  2. / В Украине

Комитет Рады поддержал Бюджет-2026 ко второму чтению: как дальше будет проходить рассмотрение

12:42, 3 декабря 2025
Роксолана Пидласа огласила ключевые предложения к проекту.
Комитет Рады поддержал Бюджет-2026 ко второму чтению: как дальше будет проходить рассмотрение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила об основных изменениях, которые Комитет будет предлагать учесть при рассмотрении государственного бюджета на 2026 год во втором чтении. Сегодня состоялось заседание комитета, после чего ожидается голосование в парламентском зале.

Ключевые предложения:

  • добавить местным бюджетам 4% от НДФЛ (до 64%) и установить целевое направление этих дополнительных средств на расчеты за энергоносители и погашение задолженности по разнице в тарифах на энергоносители (при наличии);
    • соответственно исключить субвенцию на разницу в тарифах, которая предусматривалась в сумме 15,2 млрд грн (чтобы сбалансировать уменьшение доходов госбюджета);
    • +1 млрд грн на закупку оружия и военной техники Министерством обороны (снять с программы «военного резерва»);
    • +244 млн грн добавить Бюро экономической безопасности (снять из резервного фонда).

Зарплаты учителей и поддержка педагогов

Сохраняется повышение заработной платы учителей: с 1 января — на 30% и с 1 сентября — еще на 20% без каких-либо изменений в подходах к оплате труда педагогов. Одновременно предлагается добавить 4,8 млрд грн на программу престижности труда педагогических работников, чтобы иметь возможность рассматривать дальнейшее увеличение зарплат учителей в течение года.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, процедура рассмотрения Бюджета будет следующей:

Ориентировочный регламент рассмотрения (до 75 минут):

  • Доклад Министра финансов Марченко С.М. — до 10 минут.
    • Вопросы к Министру и ответы — до 15 минут.
    • Доклад Главы бюджетного комитета Пидласой Р.А. — до 3 минут.
    • Вопросы к Главе комитета и ответы — до 4 минут.
    • Обсуждение по ст. 30 Регламента и принятие решения — до 43 минут.

Далее потребуется два голосования по 226+, после чего бюджет будет считаться принятым в целом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины бюджет госбюджет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада запланировала вернуться к рассмотрению законопроекта об оплате труда работников судов

Законопроект предлагает комплексное обновление оплаты труда работников судов, привязанное к окладам судей.

Квартира-призрак и авто-фантом: ВАКС раскрыл иллюзии необоснованных активов в декларации о доходах полицейского

Никакие выдумки и неподтвержденные долговые обязательства не остановят конфискацию – позиция суда.

Принципы внутренней политики в сферах национальной безопасности и обороны: нужны ли перемены

7 сентября 2025 года Премьер-министр Юлия Свириденко представила в Верховную Раду Украины проект закона о внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О принципах внутренней и внешней политики» с целью совершенствования принципов внутренней политики в сферах национальной безопасности и обороны. Насколько решающим будет этот проект во внутренней и внешней политике, покажут время и изменения в жизни государства и общества.

Приговор отмененный из-за ChatGPT: Верховный Суд обсудил стандарты добропорядочности и использования ИИ

Верховный Суд сообщил о начале обсуждения возможности интеграции курсов Совета Европы HELP в образовательные программы с акцентом на академическую добросовестность и правовые аспекты применения искусственного интеллекта в научной деятельности.

Важные годовщины: Украина формирует календарь памятных дат на 2026-2027 годы

Комитет Верховной Рады поручил доработать проект Постановления о праздновании памятных дат.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]