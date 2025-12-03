Понад 24 тисячі пар одружилися онлайн за 11 місяців 2025 року — Мін’юст

Найбільшу кількість онлайн-шлюбів зареєстрував Цифровий офіс ДРАЦС міста Києва — 18 079.

Фото: nv.ua

За 11 місяців 2025 року за допомогою сервісу Шлюб онлайн 24 261 пара зареєстрували шлюб дистанційно. Про це повідомило Міністерство юстиції.

Найбільшу кількість онлайн-шлюбів традиційно зареєстрував Цифровий офіс ДРАЦС міста Києва — 18 079.

Цифрові ДРАЦС у Львові та Дніпрі, які були відкриті лише восени цього року, за короткий період уже продемонстрували високі результати:

- Дніпро — 4145 онлайн-шлюбів,

- Львів — 2037 онлайн-шлюбів.

У Мін’юсті нагадали, що послуга Шлюб онлайн дозволяє подати заяву через Дію, обрати зручні та вільні дату й час церемонії, та провести її у форматі відеоконференції з державним реєстратором. Паперове свідоцтво про шлюб доставляє Укрпошта на вказану нареченими адресу, а електронний документ буде доступним у застосунку Дія протягом 24 годин.

