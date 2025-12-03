Более 24 тысяч пар поженились онлайн за 11 месяцев 2025 года — Минюст

Наибольшее количество онлайн-браков зарегистрировал Цифровой офис ГРАГС города Киева — 18 079.

Фото: nv.ua

За 11 месяцев 2025 года с помощью сервиса «Брак онлайн» 24 261 пара зарегистрировали брак дистанционно. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Наибольшее количество онлайн-браков традиционно зарегистрировал Цифровой офис ГРАГС города Киева — 18 079.

Цифровые ГРАГС во Львове и Днепре, которые были открыты лишь осенью этого года, за короткий период уже продемонстрировали высокие результаты:

Днепр — 4 145 онлайн-браков,

Львов — 2 037 онлайн-браков.

В Минюсте напомнили, что услуга «Брак онлайн» позволяет подать заявление через «Дию», выбрать удобные и свободные дату и время церемонии, а также провести ее в формате видеоконференции с государственным регистратором.

Бумажное свидетельство о браке доставляет «Укрпочта» на указанную женихом и невестой почтовую адрес, а электронный документ будет доступен в приложении «Дия» в течение 24 часов.

