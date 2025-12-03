  1. В Україні

Бельгія розкритикувала репараційний кредит для України з російських активів: що відомо

14:00, 3 грудня 2025
Брюссель наполягає на альтернативі.
Бельгія закликає партнерів ЄС не ігнорувати її занепокоєння щодо кредиту з російських заморожених активів, які зберігаються у депозитарії Euroclear. Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево, прибувши на засідання глав МЗС країн НАТО в Брюсселі, якого цитує Інтерфакс-Україна.

Чому Бельгія проти репараційного кредиту

Прево наголосив, що його країна повністю підтримує фінансову допомогу Україні, втім не вважає запропонований механізм репараційного кредиту прийнятним:

«Звичайно, важливо задовольнити фінансові потреби України. Не повинно бути жодних помилок. Бельгія повністю підтримує це. Немає місця жодним сумнівам. Але є різні варіанти зробити це. Ми неодноразово говорили, що вважаємо варіант репараційного кредиту найгіршим з усіх. Оскільки це ризиковано, його ніколи раніше не робили».

За його словами, місяці пошуку рішень продемонстрували складність і ненадійність такого підходу. Брюссель наполягає на альтернативі — позиці ЄС на фінансових ринках, яка є випробуваною та безпечною.

Міністр нагадав про лист прем’єра Барта Вевера, у якому перелічені ключові ризики для Бельгії.

«Неприйнятно використовувати ці гроші та залишати нас самих із ризиками. Запропонована позика на репарації явно не є нашим бажаним вибором, навіть якщо держави-члени бажають рухатися в цьому напрямку. Ми вимагаємо, щоб ризики, з якими стикається Бельгія в результаті цієї схеми, були повністю покриті. Це не є необґрунтованою вимогою. Це просто справедливість», - вказав він.

Очікується, що Європейська комісія оприлюднить офіційні пропозиції щодо фінансування України на 2026–2027 роки.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Сильна держава починається з пам’яті про тих, хто її творив — Олена Шуляк

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6493, який запроваджує особливий статус для народних депутатів – засновників державної незалежності України.

Ключові кроки безпеки: як діяти, якщо ти став жертвою домашнього насильства

Мінюст розробив алгоритм дій для захисту під час домашнього насильства.

Комітет підтримав зміни до закону про англійську мову: уряд визначатиме функції, а держсекретарі — посади

Комітет запропонує, щоб Уряд визначав функції, які потребують знання англійської мови, а кожен державний секретар уточнював, які саме посади у штатному розписі відповідають цим функціям.

Активи страховиків та ломбардів стрімко зростають: НБУ оприлюднив огляд небанківського сектору

Страховий сектор демонструє найбільше зростання активів серед небанківських установ — дані НБУ.

