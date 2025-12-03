Бельгія розкритикувала репараційний кредит для України з російських активів: що відомо

Брюссель наполягає на альтернативі.

Фото: pixabay.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бельгія закликає партнерів ЄС не ігнорувати її занепокоєння щодо кредиту з російських заморожених активів, які зберігаються у депозитарії Euroclear. Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево, прибувши на засідання глав МЗС країн НАТО в Брюсселі, якого цитує Інтерфакс-Україна.

Чому Бельгія проти репараційного кредиту

Прево наголосив, що його країна повністю підтримує фінансову допомогу Україні, втім не вважає запропонований механізм репараційного кредиту прийнятним:

«Звичайно, важливо задовольнити фінансові потреби України. Не повинно бути жодних помилок. Бельгія повністю підтримує це. Немає місця жодним сумнівам. Але є різні варіанти зробити це. Ми неодноразово говорили, що вважаємо варіант репараційного кредиту найгіршим з усіх. Оскільки це ризиковано, його ніколи раніше не робили».

За його словами, місяці пошуку рішень продемонстрували складність і ненадійність такого підходу. Брюссель наполягає на альтернативі — позиці ЄС на фінансових ринках, яка є випробуваною та безпечною.

Міністр нагадав про лист прем’єра Барта Вевера, у якому перелічені ключові ризики для Бельгії.

«Неприйнятно використовувати ці гроші та залишати нас самих із ризиками. Запропонована позика на репарації явно не є нашим бажаним вибором, навіть якщо держави-члени бажають рухатися в цьому напрямку. Ми вимагаємо, щоб ризики, з якими стикається Бельгія в результаті цієї схеми, були повністю покриті. Це не є необґрунтованою вимогою. Це просто справедливість», - вказав він.

Очікується, що Європейська комісія оприлюднить офіційні пропозиції щодо фінансування України на 2026–2027 роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.