Бельгия раскритиковала репарационный кредит для Украины из российских активов: что известно

Бельгия призывает партнеров ЕС не игнорировать ее обеспокоенность по поводу кредита из российских замороженных активов, которые хранятся в депозитарии Euroclear. Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, прибыв на заседание глав МИД стран НАТО в Брюсселе, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Почему Бельгия против репарационного кредита

Прево подчеркнул, что его страна полностью поддерживает финансовую помощь Украине, однако не считает предложенный механизм репарационного кредита приемлемым:

«Конечно, важно удовлетворить финансовые потребности Украины. Не должно быть никаких ошибок. Бельгия полностью поддерживает это. Нет места никаким сомнениям. Но есть разные варианты сделать это. Мы неоднократно говорили, что считаем вариант репарационного кредита худшим из всех. Поскольку это рискованно, такого никогда ранее не делали».

По его словам, месяцы поиска решений продемонстрировали сложность и ненадежность такого подхода. Брюссель настаивает на альтернативе — займе ЕС на финансовых рынках, который является проверенным и безопасным инструментом.

Министр напомнил о письме премьер-министра Барта Веверa, в котором перечислены ключевые риски для Бельгии.

«Неприемлемо использовать эти деньги и оставлять нас одних с рисками. Предложенный репарационный кредит явно не является нашим желаемым выбором, даже если государства-члены хотят двигаться в этом направлении. Мы требуем, чтобы риски, с которыми сталкивается Бельгия в результате этой схемы, были полностью покрыты. Это не необоснованное требование. Это просто справедливость», — указал он.

Ожидается, что Европейская комиссия обнародует официальные предложения по финансированию Украины на 2026–2027 годы.

