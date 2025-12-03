Зеленський анонсував масштабне перезавантаження наглядових рад у енергетиці та обороні
Президент Володимир Зеленський повідомив про старт кадрового оновлення в енергетичній сфері та доручив провести аналогічні зміни в оборонному секторі. Про це він заявив після зустрічі з прем’єр-міністром Юлією Свириденко.
За словами Глави держави, темп трансформації в секторі є «непоганим» і має забезпечити повну прозорість управління.
Уже сьогодні будуть припинені повноваження значної частини членів наглядових рад основних державних енергетичних компаній, серед яких:
- «Центренерго»,
- Оператор газотранспортної системи України,
- «Оператор ринку»,
- «Українські розподільні мережі»,
- Енергетична компанія України.
Нові склади наглядових рад планують призначити вже у грудні — за оновленою, чіткою та справедливою процедурою.
Також Президент доручив міністру оборони Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад в оборонному секторі.
Зеленський наголосив, що саме через наглядові ради здійснюється управління та контроль за внутрішніми процесами компаній, і ця функція повинна працювати «на сто відсотків».
Окремо Зеленський доручив Свириденко інформувати міжнародних партнерів про кроки Кабміну, спрямовані на зміцнення довіри до України та її інституцій.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.