Зеленський анонсував масштабне перезавантаження наглядових рад у енергетиці та обороні

Припиняються повноваження частини складу наглядових рад ключових держкомпаній — нових членів призначать у грудні.

Президент Володимир Зеленський повідомив про старт кадрового оновлення в енергетичній сфері та доручив провести аналогічні зміни в оборонному секторі. Про це він заявив після зустрічі з прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

За словами Глави держави, темп трансформації в секторі є «непоганим» і має забезпечити повну прозорість управління.

Уже сьогодні будуть припинені повноваження значної частини членів наглядових рад основних державних енергетичних компаній, серед яких:

«Центренерго»,

Оператор газотранспортної системи України,

«Оператор ринку»,

«Українські розподільні мережі»,

Енергетична компанія України.

Нові склади наглядових рад планують призначити вже у грудні — за оновленою, чіткою та справедливою процедурою.

Також Президент доручив міністру оборони Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад в оборонному секторі.

Зеленський наголосив, що саме через наглядові ради здійснюється управління та контроль за внутрішніми процесами компаній, і ця функція повинна працювати «на сто відсотків».

Окремо Зеленський доручив Свириденко інформувати міжнародних партнерів про кроки Кабміну, спрямовані на зміцнення довіри до України та її інституцій.

