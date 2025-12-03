  1. В Україні

Зеленський анонсував масштабне перезавантаження наглядових рад у енергетиці та обороні

15:03, 3 грудня 2025
Припиняються повноваження частини складу наглядових рад ключових держкомпаній — нових членів призначать у грудні.
Президент Володимир Зеленський повідомив про старт кадрового оновлення в енергетичній сфері та доручив провести аналогічні зміни в оборонному секторі. Про це він заявив після зустрічі з прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

За словами Глави держави, темп трансформації в секторі є «непоганим» і має забезпечити повну прозорість управління.

Уже сьогодні будуть припинені повноваження значної частини членів наглядових рад основних державних енергетичних компаній, серед яких:

  • «Центренерго»,
  • Оператор газотранспортної системи України,
  • «Оператор ринку»,
  • «Українські розподільні мережі»,
  • Енергетична компанія України.

Нові склади наглядових рад планують призначити вже у грудні — за оновленою, чіткою та справедливою процедурою.

Також Президент доручив міністру оборони Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад в оборонному секторі.

Зеленський наголосив, що саме через наглядові ради здійснюється управління та контроль за внутрішніми процесами компаній, і ця функція повинна працювати «на сто відсотків».

Окремо Зеленський доручив Свириденко інформувати міжнародних партнерів про кроки Кабміну, спрямовані на зміцнення довіри до України та її інституцій.

президент Володимир Зеленський

