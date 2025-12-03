  1. В Украине

Зеленский анонсировал масштабную перезагрузку наблюдательных советов в энергетике и обороне

15:03, 3 декабря 2025
Прекращаются полномочия части состава наблюдательных советов ключевых госкомпаний — новых членов назначат в декабре.
Зеленский анонсировал масштабную перезагрузку наблюдательных советов в энергетике и обороне
Президент Владимир Зеленский сообщил о начале кадрового обновления в энергетической сфере и поручил провести аналогичные изменения в оборонном секторе. Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Юлией Свириденко.

По словам Главы государства, темп трансформации в секторе является «неплохим» и должен обеспечить полную прозрачность управления.

Уже сегодня будут прекращены полномочия значительной части членов наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний, среди которых:

  • «Центрэнерго»,
  • Оператор газотранспортной системы Украины,
  • «Оператор рынка»,
  • «Украинские распределительные сети»,
  • Энергетическая компания Украины.

Новые составы наблюдательных советов планируют назначить уже в декабре — по обновленной, четкой и справедливой процедуре.

Также Президент поручил министру обороны Денису Шмыгалю провести неотложную перезагрузку наблюдательных советов в оборонном секторе.

Зеленский подчеркнул, что именно через наблюдательные советы осуществляется управление и контроль за внутренними процессами компаний, и эта функция должна работать «на сто процентов».

Отдельно Зеленский поручил Свириденко информировать международных партнеров о шагах Кабмина, направленных на укрепление доверия к Украине и ее институциям.

президент Владимир Зеленский

