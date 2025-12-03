Зеленский анонсировал масштабную перезагрузку наблюдательных советов в энергетике и обороне
Президент Владимир Зеленский сообщил о начале кадрового обновления в энергетической сфере и поручил провести аналогичные изменения в оборонном секторе. Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Юлией Свириденко.
По словам Главы государства, темп трансформации в секторе является «неплохим» и должен обеспечить полную прозрачность управления.
Уже сегодня будут прекращены полномочия значительной части членов наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний, среди которых:
- «Центрэнерго»,
- Оператор газотранспортной системы Украины,
- «Оператор рынка»,
- «Украинские распределительные сети»,
- Энергетическая компания Украины.
Новые составы наблюдательных советов планируют назначить уже в декабре — по обновленной, четкой и справедливой процедуре.
Также Президент поручил министру обороны Денису Шмыгалю провести неотложную перезагрузку наблюдательных советов в оборонном секторе.
Зеленский подчеркнул, что именно через наблюдательные советы осуществляется управление и контроль за внутренними процессами компаний, и эта функция должна работать «на сто процентов».
Отдельно Зеленский поручил Свириденко информировать международных партнеров о шагах Кабмина, направленных на укрепление доверия к Украине и ее институциям.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.