Метро на Виноградар запустять в 2027 році, але це не точно – Віктор Вигівський

15:30, 3 грудня 2025
За словами керівника «Київметрополітену» станцію «Мостицька» добудують в основних конструкціях, але поїзди підуть тільки після «Проспекту Правди».
Фото: The Village
Керівник КП «Київський метрополітен» Віктор Вигівський повідомив, що у 2026 році станцію «Мостицька» планують завершити в основних конструкціях, але рух поїздів до Виноградаря розпочнеться не раніше 2027 року: «у 2026 році метро на Виноградар не поїде. Можливо у 2027, але не точно».

«Станція Мостицька буде закінчена в основних конструкціях у 2026 році. Метро поїде, коли закінчиться будівництво двох станцій. Загалом плануємо виконання робіт у 2027 році, але ми живемо у воєнний час, тому важливе питання фінансування», — пояснив Вигівський.

За його словами, рух у напрямку Виноградаря можливий лише після введення в експлуатацію двох станцій одночасно — «Мостицька» та «Проспект Правди». Тож навіть за оптимістичним сценарієм запуск відбудеться не раніше 2027 року.

