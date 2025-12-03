Метро на Виноградарь запустят в 2027 году, но это не точно – Виктор Выговский

По словам руководителя «Киевметрополитена», станцию «Мостицкая» достроят в основных конструкциях, но поезда пойдут только после «Проспекта Правды».

Руководитель КП «Киевский метрополитен» Виктор Выговский сообщил, что в 2026 году станцию «Мостицкая» планируют завершить в основных конструкциях, но движение поездов до Виноградаря начнется не раньше 2027 года: «В 2026 году метро на Виноградарь не поедет. Возможно в 2027, но не точно».

«Станция Мостицкая будет закончена в основных конструкциях в 2026 году. Метро поедет, когда закончится строительство двух станций. В целом планируем выполнение работ в 2027 году, но мы живем в военное время, поэтому важен вопрос финансирования», — пояснил Выговский.

По его словам, движение в направлении Виноградаря возможно только после ввода в эксплуатацию двух станций одновременно — «Мостицкая» и «Проспект Правды». Поэтому даже по оптимистичному сценарию запуск состоится не раньше 2027 года.

