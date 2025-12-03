Верховна Рада прийняла в цілому проект Закону про Державний бюджет на 2026 рік
Верховна Рада України прийняла в цілому проект Закону про Державний бюджет на 2026 рік (реєстр. №14000). Документ передбачає посилення обороноздатності: значна частина коштів спрямовується на забезпечення армії, модернізацію озброєння та підтримку оборонно-промислового комплексу.
Як вказали у Раді, Бюджет окреслює ключові макропоказники, орієнтири державної фінансової політики, а також баланс між доходами та видатками. Документ враховує потреби воєнного часу, вимоги економічної стабільності, пріоритети державного управління та зобов’язання України в межах міжнародних програм співпраці.
Раніше Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила про основні зміни, які Комітет пропонуватиме врахувати під час розгляду державного бюджету на 2026 рік у другому читанні. Сьогодні відбулося засідання комітету та має бути голосування в парламентській залі.
Ключові пропозиції:
- додати місцевим бюджетам 4% від ПДФО (до 64%) і встановити цільове спрямування цих додаткових коштів на проведення розрахунків за енергоносії та на погашення заборгованості з різниці в тарифах на енергоносії (у разі наявності),
- відповідно субвенцію на різницю в тарифах, яка передбачалась у сумі 15,2 млрд грн - виключити (для того, щоб збалансувати зменшення доходів держбюджету),
- +1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки Міністерством оборони (зняти з програми «військового резерву»),
- +244 млн грн додати Бюро економічної безпеки (зняти з резевного фонду).
