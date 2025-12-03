  1. Законодательство
Верховная Рада приняла в целом проект Закона о Государственном бюджете на 2026 год

15:24, 3 декабря 2025
За проголосовало 257 депутатов.
Верховная Рада приняла в целом проект Закона о Государственном бюджете на 2026 год
Верховная Рада Украины приняла в целом проект Закона о Государственном бюджете на 2026 год (рег. №14000). Документ предусматривает усиление обороноспособности: значительная часть средств направляется на обеспечение армии, модернизацию вооружения и поддержку оборонно-промышленного комплекса.

Как указали в Раде, Бюджет определяет ключевые макропоказатели, ориентиры государственной финансовой политики, а также баланс между доходами и расходами. Документ учитывает потребности военного времени, требования экономической стабильности, приоритеты государственного управления и обязательства Украины в рамках международных программ сотрудничества.

Ранее Глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила об основных изменениях, которые Комитет будет предлагать учесть при рассмотрении государственного бюджета на 2026 год во втором чтении. Сегодня состоялось заседание комитета и должно состояться голосование в парламентском зале.

Ключевые предложения:

  • добавить местным бюджетам 4% от НДФЛ (до 64%) и установить целевое использование этих дополнительных средств на проведение расчетов за энергоносители и на погашение задолженности по разнице в тарифах на энергоносители (при наличии),
  • соответственно субвенцию на разницу в тарифах, которая предусматривалась в сумме 15,2 млрд грн, — исключить (для того чтобы сбалансировать уменьшение доходов госбюджета),
  • +1 млрд грн на закупку оружия и военной техники Министерством обороны (снять с программы «военного резерва»),
  • +244 млн грн добавить Бюро экономической безопасности (снять из резервного фонда).

