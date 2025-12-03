Як активувати квитки за програмою «3000 км Україною» – відеоінструкція

Квитки за програмою «3000 км Україною» вже можна бронювати в застосунку Укрзалізниці.

Фото: ukrinform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця відкрила бронювання квитків за програмою «3000 км Україною». У грудні місця доступні на поїзди, що сполучають прифронтові міста з іншими регіонами.

Для участі потрібно:

Оновіть або встановіть застосунок Укрзалізниці. Активуйте програму за відеоінструкцією, опублікованою УЗ. Оберіть рейс із позначкою «3000» та оформіть квиток.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала список поїздів за програмою. А також, чи можна оформити квиток на дитину та що не входить у вартість за програмою «3000 км Україною» та інші пояснення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.