Як активувати квитки за програмою «3000 км Україною» – відеоінструкція
13:36, 3 грудня 2025
Квитки за програмою «3000 км Україною» вже можна бронювати в застосунку Укрзалізниці.
Фото: ukrinform
Укрзалізниця відкрила бронювання квитків за програмою «3000 км Україною». У грудні місця доступні на поїзди, що сполучають прифронтові міста з іншими регіонами.
Для участі потрібно:
- Оновіть або встановіть застосунок Укрзалізниці.
- Активуйте програму за відеоінструкцією, опублікованою УЗ.
- Оберіть рейс із позначкою «3000» та оформіть квиток.
Раніше «Судово-юридична газета» публікувала список поїздів за програмою. А також, чи можна оформити квиток на дитину та що не входить у вартість за програмою «3000 км Україною» та інші пояснення.
