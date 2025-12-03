Как активировать билеты по программе «3000 км по Украине» – видеоинструкция
13:36, 3 декабря 2025
Билеты по программе «3000 км по Украине» уже можно бронировать в приложении Укрзализныци.
Фото: ukrinform
Укрзализныця открыла бронирование билетов по программе «3000 км по Украине». В декабре доступны места на поезда, соединяющие прифронтовые города с другими регионами.
Для участия необходимо:
- Обновите или установите приложение Укрзализныци.
- Активируйте программу по видеоинструкции, опубликованной УЗ.
- Выберите рейс с пометкой «3000» и оформите билет.
Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала список поездов по программе. А также, можно ли оформить билет на ребенка и что не входит в стоимость по программе «3000 км по Украине» и другие пояснения.
