Как активировать билеты по программе «3000 км по Украине» – видеоинструкция

Укрзализныця открыла бронирование билетов по программе «3000 км по Украине». В декабре доступны места на поезда, соединяющие прифронтовые города с другими регионами.

Для участия необходимо:

Обновите или установите приложение Укрзализныци. Активируйте программу по видеоинструкции, опубликованной УЗ. Выберите рейс с пометкой «3000» и оформите билет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала список поездов по программе. А также, можно ли оформить билет на ребенка и что не входит в стоимость по программе «3000 км по Украине» и другие пояснения.

