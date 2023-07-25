Судья Верховного Суда Сергей Хопта уволился в отставку

В 2023 году уволились уже 17 судей Верховного Суда.

Высший совет правосудия 25 июля 2023 года уволил в отставку судью Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Сергея Хопту.

Работать в судах Сергей Хопта начал в 1986 году с должности секретаря судебного заседания.

В 1992 году Сергей Хопта был назначен судьей Броварского городского суда.

В 1999-2011 годах Сергей Хопта осуществлял правосудие на должности судьи Киевского областного суда (впоследствии – Апелляционного суда Киевской области).

С 2011 по 2017 годы – судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

С 2017 года – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда.

Напомним, что 25 июля 2023 года в отставку также уволился судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Валерий Суховой.

В целом, в 2023 году в отставку и по собственному желанию со своих должностей уволились уже 17 судей Верховного Суда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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