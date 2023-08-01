ВРП продовжила строк відсторонення судді Київського районного суду міста Одеси Людмили Салтан від здійснення правосуддя

Згоду на утримання під вартою судді ВРП надала 10 квітня.

Вища рада правосуддя продовжила строк тимчасового відсторонення судді Київського районного суду міста Одеси Людмили Салтан від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. ВРП продовжила відсторонення до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачено позбавлення волі від 5 до 10 років.

Згоду на утримання під вартою судді ВРП надала 10 квітня 2023 року.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.