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ВСП продлил срок отстранения судьи Киевского районного суда города Одессы Людмилы Салтан от осуществления правосудия

12:13, 1 августа 2023
Согласие на содержание под стражей судьи ВСП предоставил 10 апреля.
ВСП продлил срок отстранения судьи Киевского районного суда города Одессы Людмилы Салтан от осуществления правосудия
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Высший совет правосудия продлил срок временного отстранения судьи Киевского районного суда города Одессы Людмилы Салтан от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. ВРП продолжила отстранение до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства.

Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины. За это преступление предусмотрено лишение свободы от 5 до 10 лет.

Согласие на содержание под стражей судьи ВСП предоставил 10 апреля 2023 года.

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