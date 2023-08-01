ВСП продлил срок отстранения судьи Киевского районного суда города Одессы Людмилы Салтан от осуществления правосудия

Согласие на содержание под стражей судьи ВСП предоставил 10 апреля.

Высший совет правосудия продлил срок временного отстранения судьи Киевского районного суда города Одессы Людмилы Салтан от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. ВРП продолжила отстранение до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства.

Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины. За это преступление предусмотрено лишение свободы от 5 до 10 лет.

Согласие на содержание под стражей судьи ВСП предоставил 10 апреля 2023 года.

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