Судья Верховного Суда Владимир Селиваненко уволился в отставку

В сентябре судье исполняется 65 лет.

Высший совет правосудия 1 августа 2023 года уволил в отставку судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Владимира Селиваненко.

До того как стать судьей, Владимир Селиваненко работал прокурором в прокуратуре Киевской области, а также юрисконсультом и начальником правового отдела разных предприятий.

Карьеру судьи Владимир Селиваненко начал в 1993 году, когда был назначен на должность судьи Высшего арбитражного суда Украины (впоследствии – Высшего хозяйственного суда Украины).

С 2017 года Владимир Селиваненко – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. Являлся секретарем Судебной палаты КГС ВС для рассмотрения дел по защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством.

Владимира Селиваненко является обладателем почетного звания «Заслуженный юрист Украины».

Отметим, что в сентябре 2023 года судье исполняется 65 лет, то есть он достигнет предельного возраста для осуществления правосудия.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», в 2023 году в отставку в общей сложности уволились уже 18 судей Верховного Суда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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