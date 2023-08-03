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Судья Верховного Суда Елена Калашникова уволилась в отставку

11:29, 3 августа 2023
Судьи Верховного Суда продолжают увольняться в отставку.
Судья Верховного Суда Елена Калашникова уволилась в отставку
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Высший совет правосудия 3 августа 2023 года уволил в отставку судью Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Елену Калашникову.

Карьеру судьи Елена Калашникова начала в 1993 году с назначения на должность судьи Коммунарского районного суда города Запорожья.

До того как стать судьей, Елена Калашникова работала юрисконсультом и начальником юридического отдела на предприятиях в Запорожье.

С 1998 по 2010 годы Елена Калашникова – судья Запорожского областного суда (впоследствии Апелляционного суда Запорожской области). Была заместителем председателя суда.

С 2010 года Елена Калашникова осуществляла правосудие в должности судьи Высшего административного суда Украины.

В 2018 году, то есть после того, как ВАСУ прекратил осуществление правосудия, Елена Калашникова была переведена на должность судьи Киевского апелляционного административного суда.

С 2019 года Елена Калашникова – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Напомним, что 1 августа в отставку также уволился судья Верховного Суда Владимир Селиваненко.

Автор: Вячеслав Хрипун

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