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  1. В Україні

Продали військову гуманітарку на 8,5 млн грн: на Рівненщині 9 ділков отримали підозри

07:00, 6 липня 2023
Слідством встановлені факти реалізації 202 бронежилетів, 23 захисних шоломів, великої кількості зброї та боєприпасів.
Продали військову гуманітарку на 8,5 млн грн: на Рівненщині 9 ділков отримали підозри
Фото: Рівненська обласна прокуратура
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На Рівненщині 9 особам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та вчинені її учасниками ряду тяжких злочинів, пов’язаних із незаконним продажем гуманітарної допомоги, у тому числі зброї і бойових припасів, а також у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом та у переправленні через державний кордон військовозобов’язаних, повідомляє Рівненська обласна прокуратура. 

Зокрема, за даними досудового розслідування, у злочинній організації діяла чітка ієрархія. Був очільник, керівники окремих напрямів та рядові виконавці.

Вони, представляючись членами громадської організації, отримували від міжнародних партнерів військову амуніцію в якості гуманітарної допомоги на потреби ЗСУ. Проте, замість того, аби передати її військовим – продавали.

Слідством встановлені факти реалізації 202 бронежилетів, 23 захисних шоломів, а також великої кількості зброї та боєприпасів. Загальна вартість проданої гуманітарки складає майже 8,5 млн грн.

Злочинну діяльність організації припинили у серпні минулого року. В ході слідства у підозрюваних вилучили товару ще на 2,5 млн грн, який ті не встигли продати.

Крім того, керівник організації за участі двох її учасників налагодив канал незаконного перетину державного кордону особами призовного віку.

На усе вилучене майно судом накладено арешт. Четверо підозрюваних наразі перебувають у Рівненському слідчому ізоляторі, інші п’ятеро внесли заставу і вийшли з-під варти.

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