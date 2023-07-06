Продали военную гуманитарку на 8,5 млн грн: в Ровенской области 9 дельцов получили подозрения

Следствием установлены факты реализации 202 бронежилетов, 23 защитных шлемов, большого количества оружия и боеприпасов.

Фото: Ровенская областная прокуратура

В Ровенской области 9 лицам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации и совершенных ее участниками ряда тяжких преступлений, связанных с незаконной продажей гуманитарной помощи, в том числе оружия и боеприпасов, а также в легализации средств, полученных незаконным путем и в переправке через государственную границу военнообязанных, сообщает Ровенская областная прокуратура.

В частности, по данным досудебного расследования, в преступной организации действовала четкая иерархия. Был глава, руководители отдельных направлений и рядовые исполнители.

Они, представляясь членами общественной организации, получали от международных партнеров военную амуницию в качестве гуманитарной помощи на нужды ВСУ. Однако вместо того, чтобы передать ее военным – продавали.

Следствием установлены факты реализации 202 бронежилеты, 23 защитных шлемов, а также большого количества оружия и боеприпасов. Общая стоимость проданной гуманитарки составляет около 8,5 млн грн.

Преступную деятельность организации приостановили в августе прошлого года. В ходе следствия у подозреваемых изъяли товар еще на 2,5 млн грн, который те не успели продать.

Кроме того, руководитель организации с участием двух участников наладил канал незаконного пересечения государственной границы лицами призывного возраста.

На все изъятое имущество судом наложен арест. Четверо подозреваемых находятся в Ровенском следственном изоляторе, остальные пятеро внесли залог и вышли из-под стражи.

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