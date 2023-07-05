В Киевской области будут судить педофила, который развращал 6-летнего ребенка

Педофил воспользовался отсутствием дома матери.

Фото: aerc.org.kz

Ювенальные прокуроры Броварской окружной прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту развращения ребенка (ч. 2 ст. 156 УК Украины). Об этом сообщил официальный сайт Киевской областной прокуратуры.

«Расследованием установлено, что обвиняемый, проживая по соседству с семьей 6-летней девочки, воспользовался отсутствием дома матери и вошел в дом. Мужчина совершил развратные действия в отношении ребенка, после чего ушел домой.

Досудебное расследование осуществлялось следователями Броварского райуправления ГУ Нацполиции в Киевской области», - говорится в сообщении.

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