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  1. В Україні

На Київщині судитимуть педофіла, який розбещував 6-річну дитину

22:21, 5 липня 2023
Педофіл скористався відсутністю вдома матері.
На Київщині судитимуть педофіла, який розбещував 6-річну дитину
Фото: aerc.org.kz
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Ювенальні прокурори Броварської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом розбещення дитини (ч. 2 ст. 156 КК України). Про це повідомив офіційний сайт Київської обласної прокуратури.

«Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, проживаючи  по сусідству з родиною 6-річної дівчинки, скористався відсутністю вдома матері та зайшов до будинку. Чоловік вчинив розпусні дії стосовно дитини, після чого пішов додому.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області», - сказано у повідомленні.

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