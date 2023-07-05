На Київщині судитимуть педофіла, який розбещував 6-річну дитину

Педофіл скористався відсутністю вдома матері.

Фото: aerc.org.kz

Ювенальні прокурори Броварської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом розбещення дитини (ч. 2 ст. 156 КК України). Про це повідомив офіційний сайт Київської обласної прокуратури.

«Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, проживаючи по сусідству з родиною 6-річної дівчинки, скористався відсутністю вдома матері та зайшов до будинку. Чоловік вчинив розпусні дії стосовно дитини, після чого пішов додому.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області», - сказано у повідомленні.

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