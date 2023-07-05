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В Києві підрядник отримав підозру у ​​заволодінні 4 млн грн під час ремонту футбольного поля для дітей

16:46, 5 липня 2023
За даними слідства, капітальний ремонт футбольного поля був повністю оплачений зі столичного бюджету на суму понад 8 млн грн, однак половина необхідних ремонтних робіт не були виконані взагалі.
В Києві підрядник отримав підозру у ​​заволодінні 4 млн грн під час ремонту футбольного поля для дітей
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В Києві повідомлено про підозру директору підрядної організації у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, повідомляє Київська міська прокуратура. 
 
Згідно з матеріалами слідства, між керівництвом дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) та підрядною організацією був укладений договір з щодо капітального ремонту футбольного поля в Дарницькому районі міста Києва.
 
Вказані роботи були повністю оплачені зі столичного бюджету на суму понад 8 млн грн. Однак, як з’ясувалося, половина необхідних ремонтних робіт не були виконані взагалі, чим місцевому бюджету завдано збитків на суму понад 4 млн грн.
 
Раніше в межах цього кримінального провадження повідомлено про підозру директору ДЮСШ у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

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