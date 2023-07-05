Жителі ЄС не зможуть скористатися новим додатком Threads

Meta, яка цього тижня планує запустити новий додаток Threads — аналог Twitter, повідомила, що застосунок певний час не буде доступний для користувачів з ЄС.

Фото: Bloomberg

Конкурент Twitter, додаток Threads, запуск якого анонсувала Meta цього тижня, певний час не буде доступний для користувачів з ЄС. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, користувачі із США та Британії вже 6 липня зможуть безкоштовно скачати Threads в App Store.

Водночас для жителів ЄС наразі такої можливості не передбачено.

У компанії пояснили, що не поспішають запускати додаток у ЄС, оскільки чекають на додаткові вказівки щодо Закону про цифрові ринки, нових правил конкуренції ЄС, які регулюють, як великі онлайн-платформи використовують свою владу на ринку. Очікується, що Єврокомісія надасть відповідні вказівки у вересні.

Передбачається, що Threads буде обмінюватися даними з Instagram, щоб користувачі могли перенести в нову соціальну мережу назву свого акаунту в Instagram та знайшли там людей, на яких уже підписані. Саме цей обмін інформацією між платформами накладає більш суворі правила на компанію.

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