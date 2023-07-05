Жители ЕС не смогут воспользоваться новым приложением Threads

Meta, которая на этой неделе планирует запустить новое приложение Threads — аналог Twitter, сообщила, что приложение определенное время не будет доступно пользователям из ЕС.

Фото: Bloomberg

Конкурент Twitter, приложение Threads, запуск которого анонсировала Meta на этой неделе, определенное время не будет доступно пользователям из ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, пользователи из США и Великобритании уже 6 июля смогут бесплатно скачать Threads в App Store.

В то же время для жителей ЕС пока такая возможность не предусмотрена.

В компании объяснили, что не спешат запускать приложение в ЕС, поскольку ожидают дополнительных указаний по Закону о цифровых рынках, новых правил конкуренции ЕС, которые регулируют, как крупные онлайн-платформы используют свою власть на рынке. Ожидается, что Еврокомиссия предоставит соответствующие указания в сентябре.

Предполагается, что Threads будет обмениваться данными из Instagram, чтобы пользователи могли перенести в новую социальную сеть название своего аккаунта в Instagram и нашли там людей, на которых уже подписаны. Именно этот обмен информацией между платформами накладывает более жесткие правила на компанию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.