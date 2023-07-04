Meta запускает конкурента Twitter – приложение Threads: что о нем известно

В соцсеть можно постить текстовые сообщения, которые можно ругать, комментировать и делиться ими.

В четверг, 6 июля, корпорация Meta запустит аналог сервиса микроблогов Twitter – приложение Threads. Он будет работать на базе Instagram. Об этом сообщают TechCrunchи Bloomberg.

Threads будет функционировать аналогично Twitter: в соцсеть можно постить текстовые сообщения, которые можно ругать, комментировать и делиться ими.

Отмечается, что пользователям не нужно создавать сообщество с нуля, Threads поможет перенести подписчиков из Instagram.

В описании программы говорится, что Threads станет местом, где люди собираются, чтобы обсудить все волнующие их вопросы. Будущие пользователи смогут взаимодействовать с интересующими их персонами и единомышленниками, а также делиться собственными идеями, мыслями и творчеством.

Пользователи США 6 июля смогут бесплатно скачать Threads в App Store.

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