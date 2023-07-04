Meta запускає конкурента Twitter — додаток Threads: що про нього відомо

У соцмережу можна постити текстові повідомлення, які можна лайкати, коментувати та ділитися ними

У четвер, 6 липня, корпорація Meta запустить аналог сервісу мікроблогів Twitter – додаток Threads. Він працюватиме на базі Instagram. Про це повідомляють TechCrunch і Bloomberg.

Threads функціонуватиме аналогічно до Twitter: у соцмережу можна постити текстові повідомлення, які можна лайкати, коментувати та ділитися ними.

Зазначається, що користувачам не потрібно створювати спільноту з нуля, Threads допоможе перенести підписників із Instagram.

В описі програми йдеться, що Threads стане місцем, де люди збираються, щоб обговорити всі питання, що їх хвилюють. Майбутні користувачі зможуть взаємодіяти з персонами і однодумцями, що їх цікавлять, а також ділитися власними ідеями, думками і творчістю.

Користувачі із США 6 липня зможуть безкоштовно скачати Threads в App Store.

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