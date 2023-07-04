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Китай ограничит экспорт некоторых материалов, используемых для производства микросхем.

17:10, 4 июля 2023
Экспортерам предстоит пройти процедуры для получения экспортных лицензий, а все, кто экспортирует эту продукцию без разрешения, а также экспортирующие сверх разрешенных объемов будут наказаны.
Китай ограничит экспорт некоторых материалов, используемых для производства микросхем.
Фото: ixbt.com
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Китай будет контролировать экспорт некоторых металлов, используемых в полупроводниковой промышленности для производства микросхем. Об этом сообщает Reuters.

Решение по управлению экспортом редких элементов, которые Пекин классифицирует как стратегические, происходит в то время, как Вашингтон обдумывает новые ограничения на поставку высокотехнологичных микрочипов в Китай.

Ограничения экспорта будут распространяться на восемь продуктов, связанных с галлием: антимонид, арсенид, металлический галлий, нитрид, оксид, фосфид, селенид и арсенид индия-галлия.

Они также будут касаться шести германиевых продуктов: диоксида германия, эпитаксиальной подложки для роста германия, слитка германия, металлического германия, тетрахлорида германия и фосфида цинка-германия.

Министерство торговли Китая заявило, что экспортерам нужно будет пройти процедуры для получения экспортных лицензий, а все, кто экспортирует эту продукцию без разрешения, а также экспортирующие сверх разрешенных объемов будут наказаны.

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