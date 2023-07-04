Подмосковье атаковали беспилотники, видео

В рф дроны сбили два беспилотника на территории Новой Москвы, один из беспилотников атаковал военную базу в городе Кубинка.

Ночью, 4 июля, под Москвой, в городе Кубинка, беспилотник атаковал воинскую часть. Об этом сообщают росСМИ.

По предварительным данным, около 4 часов утра дрон атаковал административное здание на территории воинской части. По данным источников в вооруженных силах страны-агрессора, в результате взрыва жертв и пострадавших нет.

В Кубинке находится авиабаза, кроме того, в городе базируется бригада воздушно-десантных войск.

По данным экстренных служб, в районе Кубинки Московской области упал беспилотник «самолетового» типа.

Также два беспилотника сбили в Новой Москве недалеко от поселка Валуево. Еще один якобы был уничтожен под Калугой.

Добавляется, что из-за атаки дронов московский аэропорт "Внуково" вводил ограничения по приему и выпуску самолетов до 08:00. Авиалайнеры, которые должны были приземлиться на аэродроме, перенаправлялись в Шереметьево и Домодедово.

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