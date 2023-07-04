Підмосков'я атакували безпілотники, відео

В рф дрони збили 2 безпілотники на території Нової Москви, один з безпілотників атакував військову базу у місті Кубинка.

Вночі, 4 липня, під Москвою, у місті Кубинка, безпілотник атакував військову частину.Про це повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, близько 4 години ранку дрон атакував адміністративну будівлю на території військової частини. За даними джерел у збройних силах країни-агресора, внаслідок вибуху жертв та постраждалих немає.

У Кубинці знаходиться авіабаза, крім того, у місті базується бригада повітрянодесантних військ.

За даними екстрених служб, у районі Кубинки Московської області впав безпілотник «літакового» типу.

Також два безпілотники збили у Новій Москві неподалік селища Валуєво. Ще один нібито знищили під Калугою.

Додається, що через атаку дронів московський аеропорт "Внуково" запроваджував обмеження щодо прийому та випуску літаків до 08:00. Авіалайнери, які мали приземлитися на летовищі, перенаправляли в Шереметьєво та Домодєдово.

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