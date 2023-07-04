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  1. В Україні

Чи може жінка під час відпустки для догляду за дитиною працювати за сумісництвом: роз’яснення

10:30, 4 липня 2023
Жінка має право працювати і на тому самому, і на іншому підприємстві або вдома.
Чи може жінка під час відпустки для догляду за дитиною працювати за сумісництвом: роз’яснення
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Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи має право жінка працювати за сумісництвом, якщо за основним місцем роботи вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Відповідно до ч. 8 ст. 179 КЗпП за бажанням жінки або осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

При цьому чинним законодавством не встановлено, де саме жінка має право працювати на умовах неповного робочого дня: на підприємстві, з яким вона перебуває у трудових відносинах, чи на іншому підприємстві.

Отже, жінка має право працювати і на тому самому, і на іншому підприємстві або вдома.

Якщо жінка стає до роботи на іншому підприємстві, то з нею укладається трудовий договір про роботу за сумісництвом.

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