В Україні святкують День Національної поліції та День судового експерта: що ще відзначаємо 4 липня

Також 4 липня відзначається День незалежності США.

У вівторок, 4 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Сьогодні відзначається День судового експерта в Україні, День національної поліції України.

У США - День незалежності. Багамські Острови - День королеви, Італія - День Джузеппе Гарібальді, Кайманові острови - День конституції, Латвія - День пам'яті жертв геноциду єврейського народу, Норвегія - День народження королеви Соні Гаральдсен.

День судового експерта в Україні

День судового експерта, який відзначається в країні щорічно 4 липня, був заснований Указом Президента України №424 від 10 червня 2009 року.

Заснування цього професійного свята було ініційовано Координаційною радою з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України. Ухвалюючи рішення про заснування нового свята, Президент керувався тим, що судово-експертна діяльність має велике значення в забезпеченні правосуддя, захисті прав і свобод людини і громадянина.

День національної поліції України

Професійне свято поліцейські відзначають щорічно 4 липня, згідно з Указом Президента України від 4 квітня 2018 року.

Дата святкування приурочена до події 2015 року, коли перші патрульні поліцейські склали першу присягу на Софійській площі в Києві.

Яке сьогодні церковне свято

4 липня в церковному календарі – день пам’яті мученика Іуліана.

Він був сином сенатора, який сповідував язичництво. Мати його ж була християнкою. Батько рано помер і мати переїхала до іншого міста, де виховувала Іуліана в християнських традиціях. В день повноліття юнака схопили противники православ'я і доправили до імператора.

Язичники спробували все, але так і не домоглися від нього відмови від Христа. Цілий рік водили Іуліана по місту, піддаючи знущанням, а потім кинули до в'язниці. Весь цей час мати слідувала за ним і молилася. Імператор схопив також і її. Жінку намагалися вмовити відмовитися від віри, але вона не захотіла. За це їй відрубали ступні. Іуліана ж зв'язали, посадили у мішок, всипали туди піску і кинули змій. Мішок зав'язали і кинули в море.

Календар важливих подій за 4 липня:

1903 - Президент Рузвельт урочисто оголосив про відкриття тихоокеанської лінії зв'язку, розіславши по кабелю, прокладеному через Тихий океан, повідомлення по всьому світу;

1917 - Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1941 - Німецькими окупаційними військами страчено представників польської інтелігенції Львова;

1976 - Операція "Ентеббе": ізраїльські спецслужби звільнили заручників в угандійському аеропорту Ентеббе. Під час перестрілки було вбито 5 ізраїльтян, 6 терористів і 23 угандійців. 101 заручника було врятовано;

1986 - Президент США Рональд Рейган у присутності президента Франції Франсуа Міттерана урочисто відкрив після реконструкції Статую Свободи в Нью-Йорку;

2004 - Збірна Греції з футболу вперше стала чемпіоном Європи, обігравши у фіналі збірну Португалії;

2012 - Офіційно оголошено про відкриття в Європейській організації з ядерних досліджень (CERN) нової частинки, за властивостями схожої на передбачений бозон Гіґґса.

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