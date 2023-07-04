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  1. В Україні

росія дронами атакувала будівлю СБУ в Сумах, — Зеленський

08:56, 4 липня 2023
Ворог завдав чергового терористичного удару по місту Суми, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі СБУ.
росія дронами атакувала будівлю СБУ в Сумах, — Зеленський
Колаж: sud.ua
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В ніч на 4 липня рф  завдала ударів іранськими дронами по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України в Сумах. Про це Президент Володимир Зеленський заявив у зверненні.

«На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується, як сьогодні, завдавши чергового терористичного удару по місту Суми, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі СБУ», — зазначив Президент.

Зеленський додав, що потрібно зробити все «можливе і не можливе», щоб ППО в Україні стала найсильнішою.  

Як відомо, 3 липня російські окупанти обстріляли Суми. 

Всього було зафіксовано чотири вибухи внаслідок влучання БПЛА типу Shahed-136 по центру міста. Відомо про 2 загиблих та 19 поранених внаслідок атаки дронів.

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