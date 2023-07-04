россия дронами атаковала здание СБУ в Сумах, — Зеленский

Враг нанес очередной террористический удар по городу Сумы, в том числе по жилым домам, а также по зданию СБУ.

Коллаж: sud.ua

В ночь на 4 июля Россия нанесла удары иранскими дронами по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины в Сумах. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении.

«К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все враждебные цели. Враг этим пользуется, как сегодня, нанеся очередной террористический удар по городу Сумы, в частности по жилым домам, а также по зданию СБУ», — отметил Президент.

Зеленский добавил, что нужно сделать все «возможное и невозможное», чтобы ПВО в Украине стала самой сильной.

Как известно, 3 июля российские оккупанты обстреляли Сумы.

Всего было зафиксировано четыре взрыва в результате попадания БПЛА типа Shahed-136 по центру города. Известно о 2 погибших и 19 раненых в результате атаки дронов.

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