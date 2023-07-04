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Зеленский призвал Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО, — СМИ

08:38, 4 июля 2023
По мнению Зеленского, именно президент США - тот человек, который принимает решение о том, будет ли Украина в НАТО или нет.
Зеленский призвал Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО, — СМИ
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Президент Владимир Зеленский призвал лидера США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО. Об этом сообщает CNN.

«Ин – за то, чтобы мы в будущем были в НАТО. Прямо сейчас (необходимо официальное приглашение в НАТО – ред.), это очень важно», - цитирует CNN собственное интервью Зеленского.

По мнению Зеленского, именно президент США - тот человек, который принимает решение о том, будет ли Украина в НАТО или нет.

Зеленский также отметил, что он понимает, что на самом деле Украина не сможет вступить в альянс, пока идет война, но приглашение будет очень важным сигналом и стимулом для украинских солдат.

Ранее в Офисе Президента отметили, что Зеленский приедет на саммит НАТО при одном условии.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна на предстоящем саммите НАТО ожидает получить гарантию приглашения в Альянс. 

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна стремится получить четкое приглашение к вступлению в НАТО по упрощенной процедуре.

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