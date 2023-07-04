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Зеленський закликав Байдена негайно запросити Україну в НАТО, — ЗМІ

08:38, 4 липня 2023
На думку Зеленського, саме президент США - та людина, яка приймає рішення щодо того, чи буде Україна в НАТО, чи ні.
Зеленський закликав Байдена негайно запросити Україну в НАТО, — ЗМІ
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Президент Володимир Зеленський закликав лідера США Джо Байдена негайно запросити Україну до НАТО. Про це повідомляє CNN.

«ін - за те, щоб ми в майбутньому були в НАТО. Прямо зараз (необхідне офіційне запрошення в НАТО - ред.), це дуже важливо», - цитує CNN власне інтерв'ю Зеленського.

На думку Зеленського, саме президент США - та людина, яка приймає рішення щодо того, чи буде Україна в НАТО, чи ні.

Зеленський також зазначив, що він розуміє, що насправді Україна не зможе вступити до альянсу, поки йде війна — але запрошення буде дуже важливим сигналом та стимулом для українських солдатів.

Раніше в Офісі Президента зазначили, що Зеленський приїде на саміт НАТО за однієї умови.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що країна на саміті НАТО очікує отримати гарантію запрошення в Альянс.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна хоче отримати від НАТО чіткий сигнал, який зафіксував би шлях країни до членства в Альянсі. 

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