Україна готова ратифікувати Римський статут і зробить це для вступу до Євросоюзу, – Костін

Римський статут буде ратифікований у пакеті рішень, необхідних для вступу до Євросоюзу.

Генеральний прокурор Андрій Костін сказав, що Україна готова ратифікувати Римський статут і зробить це у «найближчому майбутньому» у рамках процесу вступу до Євросоюзу. Про це він заявив на відкритті Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України у Гаазі, передає «Європейська правда».

«Моя позиція абсолютно сильна: Україна ратифікує Римський статут і стане частиною родини членів Римського статуту та МКС. Я сподіваюся, що він буде схвалений рано чи пізно. Практично наша країна готова зробити це. Єдине питання – коли парламент буде готовий проголосувати», – зазначив Костін.

Він додав, що Римський статут буде ратифікований у пакеті рішень, необхідних для вступу до Євросоюзу.

«Це буде невід'ємною частиною пакету, який Україна ратифікує та схвалить у найближчому майбутньому», – додав генпрокурор.

Він також нагадав, що Україна вже впровадила внутрішнє законодавство, яке надає МКС, офісу прокурора МКС, всі повноваження для розслідування і переслідування всіх міжнародних злочинів, вчинених в Україні у ході російської агресії.

Учасницями Римського статуту є 123 держави. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.