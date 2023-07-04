Украина готова ратифицировать Римский устав и сделает это для вступления в Евросоюз, – Костин

Римский устав будет ратифицирован в пакете решений, необходимых для вступления в Евросоюз.

Генеральный прокурор Андрей Костин сказал, что Украина готова ратифицировать Римский устав и сделает это в ближайшем будущем в рамках процесса вступления в Евросоюз. Об этом он заявил на открытии Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины в Гааге, передает «Европейская правда».

«Моя позиция абсолютно сильна: Украина ратифицирует Римский устав и станет частью семьи членов Римского устава и МУС. Я надеюсь, что он будет одобрен рано или поздно. Фактически наша страна готова сделать это. Единственный вопрос – когда парламент будет готов проголосовать», – отметил Костин.

Он добавил, что Римский устав будет ратифицирован в пакете решений, необходимых для вступления в Евросоюз.

«Это будет неотъемлемой частью пакета, который Украина ратифицирует и одобрит в ближайшем будущем», - добавил генпрокурор.

Он также напомнил, что Украина уже внедрила внутреннее законодательство, которое предоставляет МУС, офис прокурора МУС, все полномочия для расследования и преследования всех международных преступлений, совершенных в Украине в ходе российской агрессии.

Участницами Римского устава являются 123 государства. Не подписали и не ратифицировали устав, в том числе Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. россия, как и США, подписывала устав, но со временем отозвала свою подпись.

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