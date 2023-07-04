В Украине отмечают День Национальной полиции и День судебного эксперта: что еще отмечаем 4 июля

Также 4 июля отмечается День Независимости США.

Во вторник, 4 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

Сегодня отмечают День судебного эксперта в Украине, День национальной полиции Украины.

В США – День независимости. Багамские Острова – День королевы, Италия – День Джузеппе Гарибальди, Каймановы острова – День конституции, Латвия – День памяти жертв геноцида еврейского народа, Норвегия – День рождения королевы Сони Гаральдсен.

День судебного эксперта в Украине

День судебного эксперта, отмечаемый в стране ежегодно 4 июля, был учрежден Указом Президента Украины №424 от 10 июня 2009 года.

Учреждение этого профессионального праздника было инициировано Координационным советом по проблемам судебной экспертизы при Министерстве юстиции Украины. Принимая решение об учреждении нового праздника, Президент руководствовался тем, что судебно-экспертная деятельность имеет большое значение в обеспечении правосудия, защите прав и свобод человека и гражданина.

День национальной полиции Украины

Профессиональный праздник полицейские отмечают ежегодно 4 июля согласно Указу Президента Украины от 4 апреля 2018 года.

Дата празднования приурочена к событию 2015 года, когда первые патрульные полицейские приняли первую присягу на Софийской площади в Киеве.

Какой сегодня церковный праздник

4 июля в церковном календаре – день памяти мученика Иулиана.

Он был сыном сенатора, исповедовавшего язычество. Мать его была христианкой. Отец рано умер, и мать переехала в другой город, где воспитывала Иулиана в христианских традициях. В день совершеннолетия юношу схватили противники православия и доставили в император.

Язычники попробовали все, но так и не добились от него отказа от Христа. Целый год водили Иулиана по городу, подвергая издевательствам, а затем бросили в тюрьму. Все это время мать следовала за ним и молилась. Император схватил также ее. Женщину пытались уговорить отказаться от веры, но она не захотела. За это ей отрубили ступни. Иулиана связали, посадили в мешок, всыпали туда песка и бросили змей. Мешок завязали и бросили в море.

Календарь важных событий за 4 июля:

1903 – Президент Рузвельт торжественно объявил об открытии тихоокеанской линии связи, разослав по кабелю, проложенному через Тихий океан, сообщения по всему миру;

1917 – Выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;

1941 - Немецкими оккупационными войсками казнены представители польской интеллигенции Львова;

1976 – Операция "Энтеббе": израильские спецслужбы освободили заложников в угандийском аэропорту Энтеббе. В ходе перестрелки были убиты 5 израильтян, 6 террористов и 23 угандийца. 101 заложник был спасен.

1986 – Президент США Рональд Рейган в присутствии президента Франции Франсуа Миттерана торжественно открыл после реконструкции Статую Свободы в Нью-Йорке;

2004 – Сборная Греции по футболу впервые стала чемпионом Европы, обыграв в финале сборную Португалии;

2012 - Официально объявлено об открытии в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) новой частицы, по свойствам похожей на предусмотренный бозон Гиггса.

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