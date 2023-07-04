Может ли женщина во время отпуска по уходу за ребенком работать по совместительству: разъяснение

Женщина имеет право работать и на том же, и на другом предприятии или дома.

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, имеет ли право женщина работать по совместительству, если по основному месту работы она находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Согласно ч. 8 ст. 179 КЗоТ по желанию женщины или лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком, в период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или дома.

При этом действующим законодательством не установлено, где женщина имеет право работать на условиях неполного рабочего дня: на предприятии, с которым она находится в трудовых отношениях, или на другом предприятии.

Следовательно, женщина имеет право работать и на том же, и на другом предприятии или дома.

Если женщина приступает к работе на другом предприятии, то с ней заключается трудовой договор о работе по совместительству.

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