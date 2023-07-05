Оксана Маркарова теперь будет не только послом в США.

В среду, 5 июля, Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в США Оксану Маркарову послом в Антигуа и Барбуде по совместительству, а посла в Перу Юрия Полюховича – послом в Эквадоре по совместительству. Глава государства подписал соответствующие указы.

Напомним, экс-министр финансов Маркарова назначена послом в США в феврале 2021 года, а Полюхович назначен послом в Перу в декабре 2022 года, в июне он также назначен послом в Колумбии по совместительству.

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