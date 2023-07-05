Оксана Маркарова тепер буде не лише послом у США.

У середу, 5 липня, Президент України Володимир Зеленський призначив посла у США Оксану Маркарову послом в Антигуа і Барбуді за сумісництвом, а посла в Перу Юрія Полюховича – послом в Еквадорі за сумісництвом. Глава держави підписав відповідні укази.

Нагадаємо, ексміністр фінансів Маркарова призначена послом в США у лютому 2021 року, а Полюхович призначений послом у Перу у грудні 2022 року, у червні він також призначений послом в Колумбії за сумісництвом.

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