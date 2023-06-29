Неякісний ремонт футбольного поля: у столиці у службовій недбалості підозрюють директора спортивної школи

Капітальний ремонт футбольного поля в Дарницькому районі міста Києва було виконано неякісно, що спричинило збитки місцевому бюджету на суму понад 4 млн гривень.

Фото з відкритих джерел

У Києві директора дитячо-юнацької спортивної школи підозрюють у службовій недбалості. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, недбале ставлення до своїх службових обов'язків директора школи призвело до збитків місцевому бюджету на суму понад 4 млн гривень

Згідно зі слідчими матеріалами, спортивною школою був укладений договір щодо капітального ремонту футбольного поля в Дарницькому районі міста Києва, та у подальшому підписані акти приймання виконаних робіт на суму понад 8 млн гривень.

Вказані роботи були повністю оплачені зі столичного бюджету. Однак, як з’ясувалося, половина необхідних ремонтних робіт не були виконані взагалі, чим місцевому бюджету завдано збитку на суму понад 4 млн гривень.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

