Рада в першому читанні підтримала новий порядок використання музейних зібрань

Міністр культури Ткаченко зазначив, що ухвалення цього законопроекту забезпечить збереження Музейного фонду України та прозорість здійснення реорганізації музеїв.

Фото: Олександр Ткаченко

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №9129 Про внесення зміни до статті 10 Закону України «Про музеї та музейну справу» щодо порядку подальшого використання музейних зібрань у разі реорганізації музеїв». 247 голосів «за», повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Ухвалення цього законопроекту забезпечить збереження Музейного фонду України, прозорість здійснення реорганізації музеїв та посилить значення музеїв, як інструменту збереження культурної спадщини й формування сучасної культури.



А саме недопущення прихованої ліквідації музеїв через механізм їх реорганізації реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) музеїв, що засновані на державній і комунальній формах власності", - написав він в Телеграм.



Нагадаємо, що сьогодні Рада підтримала законопроєкт про безоплатне проживання у тимчасовому житлі для визначених категорій ВПО до кінця війни.

Також Рада розширила перелік документів для підтвердження перебування у російському полоні.

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