Рада розширила перелік документів для підтвердження перебування у російському полоні

Парламентарі схвалили у другому читанні та в цілому законопроєкт, яким передбачається розширення переліку документів для підтвердження перебування особи у полоні в РФ.

Фото: gur.gov.ua

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №9199 про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" щодо розширення переліку підстав для встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та приведення окремих його положень у відповідність до чинного законодавства, яким пропонується розширити перелік документів для підтвердження факту перебування у полоні в РФ.

Законом внесено зміни до Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" та встановити, що факт позбавлення особистої свободи через агресію, тобто перебування у полоні офіційно також встановлюється документом, що підтверджує участь особи у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Про який саме документ йдеться не вказано, однак документами, які підтверджують статус військовослужбовців є, зокрема посвідчення учасника бойових дій, витяг з наказу\ів командира, військовий квиток

Підтвердження факту позбавлення особистої свободи внаслідок агресії РФ, тобто перебування у полоні необхідно для отримання грошової допомоги та соціальних гарантій, передбачених для таких осіб.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», медійний майданчик Сил оборони та безпеки України Military Media Center пояснив, як отримати довідку про перебування у полоні.

Автор: Ярослав Конощук

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